1 100 appareils volés exportés : La Cybersécurité démantèle la mafia de Colobane

La Division spéciale de cybersécurité a démantelé, samedi dernier, un puissant gang spécialisé dans le vol et le trafic d'appareils électroniques, notamment des téléphones, des tablettes et des ordinateurs, avec l'arrestation de cinq cybercriminels à Colobane.



Ce coup de filet est consécutif à l’exploitation d’un renseignement qui a permis aux hommes du commissaire Pape Mamadou Djidiack Faye de mettre hors d'état de nuire les nommés F. Ndiaye,G. Ndiaye, M. Thiane, Z. Ndiaye et M. Kane.



Le modus opérandi de cette bande de criminels consistait à envoyer des SMS frauduleux à leurs victimes, sous forme de communications officielles de la police, de la gendarmerie ou d'opérateurs téléphoniques, afin de récupérer leurs données bancaires et accéder ainsi à leurs comptes de monnaies électroniques, selon les informations exclusives de Seneweb.



Il ressort du dossier que les enquêteurs ont déjà constaté que plus de 1 100 appareils volés ont transité par ce réseau, avant d'être exportés pour être revendus et ainsi échapper à la détection d'opérateurs locaux. Les cinq hackers arrêtés ont été placés en garde à vue pour arnaque et trafic de données à caractère personnelles.































































seneweb