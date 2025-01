1 Milliard dans la Nature : L’Affaire Secam Sa Filiale de la CDC, un Scandale à 6 Milliards

C’est une affaire qui éclabousse l’une des filiales les plus stratégiques de la Caisse de Dépôts et Consignations (CDC). Libération a levé le voile sur un scandale financier qui alimente la chronique : un trou de 1,051 milliard de Fcfa découvert dans les comptes de la Société de Construction et d’Aménagement (Secam Sa). Mais derrière cette somme astronomique, c’est toute une opération d’acquisition qui semble plombée par des irrégularités et des soupçons de détournements.







Des fonds retirés, des justificatifs introuvables







Selon les informations exclusives de Libération, tout commence après la prise de contrôle de 60% du capital de Secam Sa par la CDC, en septembre 2023, pour un montant faramineux de 6 milliards de Fcfa. Pourtant, cette acquisition, censée renforcer les ambitions de la CDC, est vite devenue une source de scandale.







Nommé directeur général de la Secam Sa le 29 mai 2024, Mama Diakhoumpa n’a pas tardé à découvrir un véritable gouffre financier. Une somme de 1,051 milliard de Fcfa avait été retirée des comptes de la société sans aucune justification. Selon Libération, ces retraits seraient l’œuvre de l’ancien actionnaire majoritaire, qui détenait encore 40% des parts, via deux de ses employés. Une partie de cet argent aurait même été transférée vers le compte d’une société tierce baptisée « Ndiaye et Ndiaye Diamond », laissant planer de lourds soupçons de détournement.







Une prise de participation entachée d’irrégularités







Les soupçons ne s’arrêtent pas aux retraits de fonds. Toujours selon Libération, l’acquisition des parts par la CDC en 2023 était déjà marquée par des dysfonctionnements. Le Comité d’investissement de la CDC avait, à l’époque, émis des réserves sur cette opération. Ces mises en garde avaient été balayées d’un revers de main, malgré l’insistance du ministre des Finances et du Budget, qui avait demandé la suspension pure et simple de la transaction.







Pire encore, l’intégralité de l’opération semble avoir reposé sur un dossier envoyé via… WhatsApp par les anciens dirigeants de la Secam Sa. Une négligence incroyable, d’autant que les terrains censés constituer les actifs de la Secam à Bambilor étaient sous hypothèque à la Bimao, comme l’a révélé une enquête sommaire.







La balle dans le camp de la justice







Face à ces révélations, Mama Diakhoumpa a déposé plainte auprès du parquet financier, déclenchant une enquête confiée à la Division des Investigations Criminelles (DIC). Les auditions des parties prenantes sont désormais bouclées, et l’affaire est entre les mains du procureur financier. À moins qu’un accord à l’amiable ne soit trouvé, les responsables risquent de lourdes conséquences.







Un scandale qui secoue la CDC







Ce scandale vient ternir l’image d’une institution censée jouer un rôle clé dans le financement des grands projets du pays. L’acquisition précipitée de Secam Sa et la disparition de plus d’un milliard de Fcfa posent de sérieuses questions sur les procédures internes de la CDC et la gestion de ses filiales. Alors que l’enquête se poursuit, la pression s’intensifie pour que toute la lumière soit faite sur ce dossier explosif.







Avec cette affaire, la Secam Sa devient, malgré elle, le symbole des dérives dans la gestion des entreprises publiques et de leurs filiales. Reste à savoir si la justice sera à la hauteur de cette responsabilité.







































































dakaractu