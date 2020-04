1 million de francs du ministère de la culture divise les acteurs culturels de Thiès.

Le ministre Ablaye Diop en charge de la culture a, selon des sources concordantes, envoyé via Wari 1 million de francs CFA à la directrice du centre culturel régional de Thiès, dit-elle, pour venir en aide aux acteurs culturels de Thiès, sans préciser de la région, du département ou de la ville. La majorité des acteurs culturels représentée par des structures ont fustigé cette démarche sectaire et mesquine de la part du ministre. L'un des plus poignants artistes et lanceurs d'alerte à Thiès, Kamamber, fidèle compagnon de Daddy Bibson n'arrive pas à avaler cette pilule amère et s'est confié à notre correspondant à Thiès. Le rappeur veut coûte que coûte la tête du Sieur Ablaye Diop qui, à travers ce faux pas, minimise tout Thiès qui a toujours été un carrefour culturel et des artistes de renommée y évoluent. Il n'exclue pas de mettre en place un collectif pour le respect de Thiès avec lequel, dit-il, il fera plier même les autorités locales qui tardent à valider un agenda culturel sérieux et à l'image de Thiès.