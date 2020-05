10.000 masques fournis au maire de Bambey- Le responsable de l'APR, Elhaj Dia s'implique dans la lutte contre le coronavirus

Alors que le gouvernement du Sénégal a casqué plusieurs milliards d'aide d'urgence aux fins de soutenir l'économie, les Sénégalais se mobilisent comme ils peuvent pour participer à la lutte contre le coronavirus. Des participations symboliques aux dons en natures et en espèces en passant par l'usage des technologies pour la sensibilisation, chacun y va de sa touche personnelle.

Comme vous le voyez à travers ces vidéos , l'illustre responsable politique de l'APR à Bambey, Elhaj Dia a donné son apport "structures compétentes" précisément à l'édile de son fief.

Joint par la rédaction de dakarposte, "Dia Bambey", comme on le surnomme, estime avoir fait un "acte social" comme tout citoyen et tout Sénégalais pour "participer à l'achat de masques (ndlr: 10.000), de gels hydro alcooliques, des savons entre autres".