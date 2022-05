10 ALIMENTS QUE VOUS DEVEZ ÉVITER SI VOUS VOULEZ ÊTRE EN BONNE SANTÉ

GLACE

Qui n'aime pas une crème molle par une chaude journée d'été ? Ils sont aussi pleins de protéines ! Mais avec leur haute teneur en calories et en matières grasses, votre prochaine glace pourrait bien être la dernière ! D'accord, c'est probablement exagéré. Mais la vérité est que vous pouvez toujours profiter de quelque chose de froid et sucré en optant pour du yogourt glacé faible en gras ou même une tasse de myrtilles surgelées.



Il y a beaucoup de mal avec les hot-dogs, le pepperoni, les saucisses et la viande de déjeuner. Mais malheureusement, ils ont tous si bon goût et nécessitent une préparation minimale au-delà de 45 secondes au micro-ondes. Ces viandes fortement transformées sont riches en graisses et en sodium, et les nitrates peuvent même causer le cancer. Abandonnez ces articles et optez pour du poulet, du bœuf, du porc et des fruits de mer frais. Cela vous permet de contrôler les niveaux de gras et de sodium de vos repas et vous mettra sur la voie de bonnes habitudes alimentaires.



PIZZA

Qui n'aime pas les pizzas ? Nous essayons de nous sentir mieux en soulignant à quel point ces légumes sont « sains ». Mais la quantité de fromage que vous trouverez à la fois dans les restaurants et avec la variété surgelée signifie que vous finirez par dépasser votre apport quotidien recommandé en matières grasses avec seulement quelques tranches maigres. Si vous en avez juste besoin, la pizza maison est la meilleure car vous pouvez ajouter de la sauce tomate naturelle et limiter la quantité de fromage et de viande.





CHIPS DE POMMES DE TERRE

Celui-ci va probablement de soi. Contrairement à la pizza avec ses légumes et à la crème glacée avec ses protéines, les croustilles n'ont aucune qualité rédemptrice. Et comme ils sont frits à des températures extrêmement élevées, ils contiennent de l'acrylamide, un cancérigène majeur. Si vous avez envie de quelque chose de croustillant, optez plutôt pour des bâtonnets de carottes ou du chou-fleur. Oui, aucune des deux alternatives n'est à moitié aussi délicieuse, mais vos futurs enfants vous remercieront !



CHIPS DE POMMES DE TERRE

Celui-ci va probablement de soi. Contrairement à la pizza avec ses légumes et à la crème glacée avec ses protéines, les croustilles n'ont aucune qualité rédemptrice. Et comme ils sont frits à des températures extrêmement élevées, ils contiennent de l'acrylamide, un cancérigène majeur. Si vous avez envie de quelque chose de croustillant, optez plutôt pour des bâtonnets de carottes ou du chou-fleur. Oui, aucune des deux alternatives n'est à moitié aussi délicieuse, mais vos futurs enfants vous remercieront !





BEIGNETS

Nous avons compris. Les beignets se déclinent en un million de variétés, et ils sont tous tout aussi incroyables, qu'ils soient farcis de confiture de fraises ou de crème. C'est aussi un petit-déjeuner rapide et facile qui accompagne votre café au lait. Mais nous parlons de pâte sucrée qui est frite. Il n'y a tout simplement rien de bon qui en découle. L'hypertension artérielle, le diabète et l'obésité sont tout ce que vous gagnerez. De plus, vous commencerez votre journée avec un crash sucré, ce qui rendra difficile l'exécution de tout travail. Savourez plutôt un œuf dur et un bol de céréales riches en fibres avec du lait d'avoine sans sucre.



MARGARINE

Lorsque vous choisissez la margarine plutôt que le beurre, vous pourriez penser que vous optez pour l'option la plus saine. Après tout, les fabricants de margarine adorent se vanter d'être sans cholestérol, ce qui est bon en soi, mais est complètement compensé par leurs huiles partiellement hydrogénées, qui contiennent des gras trans, les gras les plus dangereux que l'on puisse imaginer. En petites qualités, le beurre nature est bien meilleur. Mais en ce qui concerne la cuisine, vous obtiendrez des graisses saines en utilisant de l'huile d'olive extra vierge ou de l'huile de canola au lieu de la margarine ou du beurre.



UN SODA

La plupart d'entre nous ont envie d'un bon soda froid de temps en temps, mais c'est l'une des pires choses que nous puissions faire à notre corps au quotidien. Ils regorgent de sucre et de caféine, ce qui est mauvais pour chaque organe. Ils contiennent aussi des tonnes de calories… et tous sont vides ! Cela signifie que vous les substituez à la bonne énergie que vous pourriez consommer. Vous pensez que les sodas light sont meilleurs ? La science n'est pas d'accord avec vous. Vous finissez toujours par prendre du poids et cela ne fait rien pour améliorer votre glycémie. Passez à l'eau ou au thé vert. Au fil du temps, vous ne manquerez pas la douceur de ces autres boissons.



FAST FOOD

La restauration rapide est… rapide… et (en quelque sorte) bon marché (bien que cela ait changé si vous y êtes allé récemment). Après une dure journée de travail, il est difficile de résister à la tentation de ramener à la maison un seau des 11 herbes et épices secrètes. Mais que vous aimiez le poulet frit, les hamburgers ou les frites, ce ne sont que des graisses et des calories. Ils augmentent considérablement votre risque de maladie cardiaque, de diabète, de cancer, etc. Trouvez le temps de cuisiner à la maison.



PAIN

Alors que le pain blanc est quelque chose qui complète chaque repas, ce n'est tout simplement pas bon pour vous. Cela fait monter en flèche votre taux de sucre dans le sang. Les glucides contenus dans le pain ont également la capacité de vous donner encore plus faim, de sorte que vous finissez par manger plus. Ou bien sautez complètement le pain ou mangez des grains entiers avec modération.