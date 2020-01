10 MILLIARDS DE L’ÉTAT POUR L’ACHAT DE 10 000 MILLE MOTEURS DE PÊCHE

Le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Alioune Ndoye, en visite au Centre national de formation des techniciens des pêches et de l’aquaculture à Thiaroye-sur-mer, a annoncé dans le cadre de la modernisation du secteur des mesures importantes.



L’objectif, renseigne Le Soleil, est de passer de la pêche artisanale à la pêche semi-industrielle qui requiert des équipements adaptés. Ainsi, l’Etat va subventionner 10 mille moteurs de pirogue cette année pour un montant de 10 milliards de francs CFA. En outre, il y aura une généralisation des embarcations en fibre de verre plus résistantes aux chocs et intempéries maritimes que celles en bois et la géolocalisation. Le gouvernement continuera à subventionner les gilets de sauvetage.

















emediasn