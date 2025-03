100 millions volés sur un livreur : la DIC a récupéré 38 millions FCFA

L’enquête sur le braquage en pleine circulation survenu vendredi dernier, à Ouakam (Dakar) connaît des avancées significatives. Après l’arrestation de deux suspects, les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (DIC) ont procédé à de nouvelles perquisitions qui ont permis de récupérer 21 millions de Fcfa supplémentaires, portant le montant total retrouvé à 38 millions de Fcfa sur les 100 millions dérobés.



L’attaque a eu lieu en plein jour lorsque M. Ndiaye, employé d’un service de transfert d’argent, a été pris pour cible par un gang à bord de trois motos. Le groupe a réussi à lui arracher une valise contenant 100 millions de Fcfa avant de prendre la fuite. Alertés, les enquêteurs de la DIC ont mis la main sur deux des braqueurs présumés, Kéba Sall (25 ans) et Cheikh Moussa Sidibé (23 ans), indique Libération. Lors de leur arrestation, 17 millions de Fcfa avaient été retrouvés en leur possession.



La traque des complices a conduit les policiers à mener des perquisitions à la Médina et à Yeumbeul. Chez un des fugitifs, 4 millions de Fcfa ont été saisis puis 17 millions de F Cfa. Le père du fugitif chez qui les 4 millions de Fcfa ont été retrouvés a été placé en garde à vue. Il a affirmé « avoir reçu cette somme par l’intermédiaire d’un livreur envoyé par son fils. »



Parallèlement, un autre membre du gang a été interpellé à Touba. Toutefois, Souleymane Ba, considéré comme le cerveau du braquage, reste introuvable. Les enquêteurs poursuivent activement leur traque, d’autant plus que de nouveaux éléments viennent compliquer la situation de son entourage.



































Rewmi