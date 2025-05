100 premiers jours de mandat de Donald Trump : "Vous n’avez encore rien vu "

Face à une foule de partisans galvanisés , Donald Trump a prononcé un discours dans le Michigan vantant le bilan de ses premiers mois à la Maison-Blanche et promettant un nouvel âge d'or économique.



Dans un contexte de tensions commerciales croissantes, Donald Trump a défendu avec vigueur sa politique protectionniste.



Le président américain a justifié l'instauration récente des taxes douanières comme un moyen nécessaire pour préserver les intérêts économiques américains.



Pointant des progrès en matière de sécurité nationale, Donald Trump a également revendiqué ses mesures d'expulsions d'immigrés en situation irrégulière et a annoncé a vouloir déployer l'armée pour faire face à ce qu'il a qualifié d'invasion massive aux frontières américaines.





Le président américain a accusé les tribunaux de donner du fil à retordre à son administration, après que certains juges ont remis en question la légalité de son recours à la loi de 1798 sur les ennemis étrangers pour expulser des membres présumés de gangs vénézuéliens.

"Nous ne pouvons pas permettre à une poignée de juges communistes et de gauche radicale d'entraver l'application de nos lois et d'assumer les fonctions qui reviennent exclusivement au président des États-Unis", a déclaré le dirigeant.

"Rien ne m'arrêtera dans ma mission qui consiste à assurer à nouveau la sécurité de l'Amérique", a-t-il poursuivi.



Donald Trump s'est également vanté de la réduction des agences fédérales opérée par son administration.

"Après une vie de bureaucrates non élus qui volent vos chèques de paie, attaquent vos valeurs et piétinent vos libertés, nous arrêtons leur train de sauce, mettons fin à leur trip de pouvoir et disons à des milliers de bureaucrates corrompus, incompétents et inutiles de l'État profond : "Vous êtes virés !"" a déclaré le président.

Malgré cette satisfaction affichée, de récents sondages révèlent une nette dégradations de sa popularité, avec seulement 40% d'opinions lui étant favorables aux Etats-Unis.

Devant le bâtiment dans lequel Donald Trump donnait son meeting, près d'un millier de ses opposants se sont rassemblés afin d'appeler à sa démission.



"En 100 jours, Donald Trump a réalisé l'impensable : il a amené l'Amérique au bord de l'implosion", a témoigné Ken Martin, président du Comité national démocrate. "Sur la scène internationale, il a fait de nous une blague. Sur le front intérieur, il nous a affaiblis. Toutes ses promesses sont vides - et le peuple américain le sait."



























































