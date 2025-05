RECUL SURPRISE DU PIB AMÉRICAIN AU DÉBUT DU MANDAT DE DONALD TRUMP, UN ÉVÉNEMENT RARE AUX ÉTATS-UNIS

L'économie américaine fait un pas en arrière. L'activité économique aux États-Unis a reculé lors des trois premiers mois de l'année, couvrant le début du second mandat de Donald Trump, dont la politique douanière a suscité une onde de choc dans le monde et au sein même de son pays.



En rythme annualisé, mesure privilégiée par les États-Unis, le produit intérieur brut (PIB) ressort en recul de 0,3% au premier trimestre en raison d'un bond des importations, selon les données publiées mercredi par le ministère du Commerce. Cela représente un recul de 0,1% par rapport au trimestre précédent.



Ce résultat est nettement inférieur aux attentes de la majorité des analystes qui anticipaient toutefois un sérieux coup de frein (+0,4%) pour la première économie mondiale.



La croissance négative du PIB est très rare aux États-Unis. Elle ne s'est produite que trois fois lors de la dernière décennie: deux fois en 2020 durant la pandémie de Covid et au premier trimestre 2022, lorsque la Fed a décrété sa première hausse des taux d'intérêt pour endiguer l'inflation.



Le recul du PIB au premier trimestre découle en grande partie d'une règle arithmétique, qui fait que les importations se soustraient dans son calcul.



Croissance solide et plein emploi en 2024



Or les achats à l'étranger ont bondi au début de l'année, résultat selon les experts de la volonté des entreprises de prendre de vitesse l'imposition de nouveaux droits de douane et profiter des conditions antérieures au remodelage au forceps de l'économie initié par Donald Trump.



"La baisse du PIB au premier trimestre reflète en premier lieu une hausse des importations (...) ainsi qu'une baisse des dépenses de l'Etat fédéral", est-il souligné dans le rapport officiel.

Le gouvernement Trump s'est aussi lancé dans des coupes claires dans les dépenses publiques.



L'économie américaine faisait auparavant plus que ronronner, avec une croissance de 2,4% au dernier trimestre 2024 (en rythme annualisé), du plein emploi et une inflation en passe d'être maîtrisée.



D'après une autre publication mercredi matin, les créations d'emploi dans le secteur privé américain ont fortement ralenti en avril, s'affichant en dessous des attentes. Un autre indicateur est attendu dans la matinée aux États-Unis, le PCE, indice qui sert à la fois de jauge d'inflation et de consommation.



Ces données sont publiées alors que le locataire de la Maison-Blanche célèbre les 100 premiers jours de son second mandat entamé le 20 janvier.



Effet boule de neige ravageur



"Je considère d'ordinaire que l'impact des présidents sur la performance économique est surévalué, surtout pendant les 100 premiers jours du mandat", avait déclaré à l'AFP avant la publication du PIB Tara Sinclair, professeure d'économie à l'université George Washington.



"Mais cette fois, avait-elle ajouté, c'est différent, parce que le bond des importations découle directement d'une stratégie d'évitement par les acheteurs des droits de douane du président."

Un effet boule de neige ravageur n'est pas exclu: des consommateurs qui revoient leurs priorités, des distributeurs avec moins de choses à vendre, des transporteurs privés de biens à convoyer, des plans sociaux...



"Même le gouvernement admet que ce sera douloureux à court terme, et la question qu'on se pose maintenant c'est: "Est-ce que ça en vaudra la peine pour les citoyens américains?", reprenait Tara Sinclair.



Selon elle, la politique douanière, censée favoriser l'industrie nationale, est actuellement trop erratique pour inciter les entreprises à développer le "made in USA".



"Le risque, c'est qu'on ne fabrique pas davantage aux États-Unis, et qu'on perde dans le même temps la capacité d'acheter bon marché à l'étranger", avait remarqué Tara Sinclair.













































