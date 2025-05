Affaires Amadou Sall, Farba Ngom, Tahirou Sarr : Les derniers développements !

C’est le 7 mai que Amadou Sall, le fils du président Macky Sall, est attendu au pool judiciaire financier. Il est convoqué en même temps que Ndèye Seynabou Ndiaye, gérante de la société Woodrose Investment Ltd, dans l’affaire des transactions portant sur 10 milliards de francs CFA.



Selon L’Observateur, elle devra s'expliquer sur les raisons pour lesquelles, en tant que gérante, elle a fait une procuration à Amadou Sall pour la gestion du compte bancaire de ladite société. Elle doit également apporter des réponses sur la provenance des milliards qui ont transité dans les comptes de la société. Notamment le compte logé à la Nsia que la Centif a mentionné dans son rapport sur les transactions suspectes de 125 milliards de francs CFA.



L'entourage du fils de l'ancien Chef de l'Etat avait confié que l'argent proviendrait de la vente d'un terrain offert par son père. Un bien qui a été vendu et dont le député-maire des Agnam, Farba Ngom a assuré la transaction. Ce qui serait à l'origine des transferts d'argent entre les comptes de la société de Farba Ngom et celle de Woodrose Investment Ltd.



De son côté, Farba Ngom a été entendu hier sur l'affaire des 31 milliards de francs CFA. Il a été inculpé de nouveau pour association de malfaiteurs. Le magistrat instructeur lui reproche d'avoir, de 2020 à 2024, «acquis, dissimulé, transféré, détenu ou utilisé des biens provenant d'un crime ou d'un délit». Des faits qui ont été commis, selon l'accusation, en «bande criminelle organisée», rapporte L’Obs.



Mais Farba Ngom a contesté véhément ces faits en déclarant avoir gagné son argent dans des conditions légales. A la fin de l'interrogatoire, il a été reconduit dans sa cellule de la prison de Rebeuss.



L'homme d'affaires Tahirou Sarr désigné comme auteur principal d'escroquerie sur les deniers publics, détournement de deniers publics et association de malfaiteurs sur 91 milliards FCfa, sera à son tour interrogé aujourd'hui par le Collège des juges d'instruction pour se voir également notifié une nouvelle inculpation du délit d'association de malfaiteurs.



















































Igfm