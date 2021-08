"1000 lits pour 24 milliards", MLD fait la leçon au régime

Irresponsabilité. Macky Sall est informé, fin mai, que la troisième vague va arriver par les services compétents. Il n’en a cure, il engage ses tournées politiques propageant le virus, par le biais de jeunes entassés dans des bus.



Incompétence. Les CTE sont dépassés et le personnel médical est à bout, fatigué et primes non payées. Le covid-business prend l’ascenseur.



Dans ces circonstances, le Peuple doit se vacciner, éviter les rassemblements et respecter les mesures barrières. Les prédateurs de BBY ont déjà pris leur disposition pour échapper à la pandémie."