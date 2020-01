12 MILLIONS POMPÉS À L’AIDB PAR LE COMPTABLE

Une rocambolesque affaire de soustraction de deniers publics, escroquerie, faux et usage de faux en écritures de banque usage de chèque a été appelée hier devant la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar. Les deux prévenus, Lansana Konté et Ibrahima Sène ont été accusés d’avoir falsifié un chèque de la société 2AS AIBD et retiré la rondelette somme de 12 millions FCFA d’une banque de la place.



Comptable de profession, Lansana Konté avait profité de la générosité de son patron pour avoir le double des clés de son bureau. C’est ainsi qu’il s’était introduit discrètement dans le bureau pour voler le chèque. Malheureusement pour lui, il ne pouvait pas retirer la somme à la banque avec sa carte d’identité. C’est sur ces entrefaites qu’il avait sollicité son ami Ibahima pour qu’il récupère l’argent.



Selon le journal L’As, Lansana Konté a été condamné à 1 an de prison ferme plus une demande de 500 000 FCFA, sans compter la somme de 15 millions à rembourser à l’AIBD.



























