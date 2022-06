12 millions F Cfa : La montre Rolex de Marième Faye Sall crée une grosse polémique

Les photos de la première Dame et du Président de la République validées, les internaute ont apprécié la complicité du couple.



Néanmoins, les opposants ont décortiqué les photos, plus précisément celle de Marième Faye Sall. Stylée avec ses lunettes et sa tenue, ses détracteurs se sont focalisés sur sa montre de marque Rolex.



Pour preuve, ils sont allés chercher le prix de cette belle montre. Et figurez-vous que la bijou coûte 12 millions F Cfa. Ce qui a fait jaser.