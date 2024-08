122ème Gamou de Tivaouane- Les engagements et dispositions des autorités

Selon le chef de l'exécutif régional, le Gamou célébrant la naissance du Prophète Mouhamed (Psl), aura lieu en plein hivernage, dans un contexte où les travaux d’élargissement de la route nationale numéro 2 passant par Tivaouane sont en cours.



En ce qui concerne le volet santé, il s'est dit particulièrement rassuré, espérant qu’avec les 2.000 agents et 65 ambulances qui seront déployés, il sera possible de faire face aux préoccupations exprimées dans ce secteur.



Oumar Mamadou Baldé a invité le directeur de la santé à mettre tout le dispositif en place avant le gamou avant de se dire qu'il est rassuré aussi pour ce qui concerne les questions d’eau, d’hygiène et d”accès à l’énergie.



"La Sen’Eau a donné des garanties d’un fonctionnement correct des infrastructures hydrauliques auxquelles s'y ajouteront 1.000 branchements et 350 points d’eau de rue prévus, ainsi que des citernes qui seront mobilisées, pour approvisionner en eau les quartiers de Tivaouane n’étant pas encore raccordés au réseau", a dit M. Baldé avant de souligner: "l’hygiène fait aussi l’objet d’un engagement du Service national d’hygiène de redéployer à Tivaouane l’ensemble de ses agents qui auront été mobilisés à Touba. Soixante-quinze camions de vidange seront positionnés dans la ville sainte de Tivaouane".



S'agissant de la Senelec, il a indiqué que la commune de Tivaouane sera mise hors délestage quatre jours avant et deux jours après l’événement religieux.



Côté sécurité, 3.000 agents de police dont certains en civil, seront déployés pour sécuriser tout le périmètre communal, en insistant surtout sur le phénomène des pick-pockets aux abords des mosquées et autres lieux de grande affluence afin de donner à l'événement sa dimension réelle.



Le gouverneur de Thiès espère qu’avec le dispositif qui sera mis en place, la région arrivera à des "résultats jamais obtenus auparavant".



Il a également indiqué que la gendarmerie veillera sur les axes menant à Tivaouane afin de "réduire les accidents, lesquels sont, à plus de 80%, causés par des facteurs humain", avant d'inviter par la même occasion, les automobilistes à la prudence sur les routes.



Pour sa part, Serigne Moustapha Sy a exprimé la satisfaction du Khalife et du comité d’organisation relativement aux dispositions préparatoires.



"Le comité d’organisation se satisfait de cette rencontre et des échanges qu’il y a eus. J'en appelle à la responsabilité de tous, pour que le Gamou connaisse la réussite des années passées", a dit Serigne Moustapha Sy, membre de la délégation de Tivaouane venue représenter le Khalife général des Tidianes.



De son côté, Serigne Habib Sy Mansour a invité les commerçants et les transporteurs à ne pas hausser les prix durant la période du Mawlid Nabi, dans la cité religieuse de Maoda Malick Sy.



A. Saleh