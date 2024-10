128 kg de yamba saisis à Rufisque : Un chauffeur fonce sur les policiers

Dans le cadre de la lutte contre la délinquance et le trafic des stupéfiants, le commissariat central de Rufisque a porté un nouveau coup dur dans le milieu interlope. En effet, les éléments de la brigade de recherches ont saisi une quantité de 128 kg de chanvre indien dans deux véhicules, selon des sources de Seneweb. Les deux chauffeurs ont toutefois réussi à prendre la fuite à pied.





Affecté récemment à la tête du commissariat central de Saint-Louis, le commissaire Principal, M.L.Diallo, a réalisé une nouvelle grosse saisie de drogue avant de passer le témoin à son successeur à la police centrale de Rufisque. En effet, les éléments du commissariat central local ont intercepté deux véhicules contenant 128 kg de chanvre indien.



Ce coup de filet est consécutif à l'exploitation d'un renseignement relatif à la présence de deux véhicules au quartier Diokoul en train de charger du chanvre indien qui aurait été débarqué en mer.



A cet effet, les éléments de la brigade de recherches se sont mobilisés pour rallier Diokoul dans la nuit du 05 octobre vers 05h du matin. En cours de route, les limiers ont appris qu’un des véhicules de marque KIA Sportage de couleur blanche venait de quitter les lieux avec son chargement.



Ainsi la patrouille a fait demi-tour pour intercepter le véhicule suspecté à la sortie de ce quartier. Le chauffeur a toutefois accéléré dès qu'il a senti la présence policière. Il s'en est suivi une course-poursuite.



Face à la détermination des limiers, le chauffeur a finalement pris la fuite à pied en abandonnant sur place son véhicule dans lequel se trouvaient 36 blocs de chanvre indien d'un kilogramme chacun, son téléphone portable ainsi que le certificat d'immatriculation et d'aptitude technique.



Au même moment, les policiers ont appris à travers leur indicateur que le deuxième véhicule venait de sortir du quartier avec son chargement pour rallier la route nationale N°1.



Un chauffeur fonce sur les policiers



Pour l'immobiliser, les hommes du commissaire Diallo ont fait appel à la brigade spéciale du commissariat central de Rufisque qui avait érigé un check-point à hauteur du siège de l'Avisen. Cependant le conducteur ne voulant pas être appréhendé a foncé sur les policiers, selon des sources de Seneweb.





Ceux-ci se sont lancés à sa poursuite jusqu'à hauteur de Grand-Mbao où le conducteur a choisi à son tour d'abandonner le véhicule pour s'enfuir à la suite d'une crevaison d'un de ses pneus.



La fouille minutieuse de la Peugeot 207 a permis de saisir 02 sacs de chanvre indien en vrac d'un poids total de 70 kilogrammes, d'un sac contenant 22 blocs d'un kilogramme de chanvre indien chacun, le certificat d'immatriculation et d'aptitude technique du véhicule et deux téléphones portables.



Au finish, les éléments du commissariat central de Rufisque ont procédé à la saisie de 128 kg de chanvre indien, les deux véhicules, leur certificat d'immatriculation et d'aptitude technique ainsi que les téléphones des deux chauffeurs en cavale. Les investigations se poursuivent pour mettre la main sur les fugitifs.





Pour rappel, le commissaire Principal M.L.Diallo récemment affecté à Saint-Louis, a réussi à démanteler de vastes réseaux de trafiquants à Rufisque avec la saisie d'une impressionnante quantité de drogue. Il vient de porter un nouveau coup dur dans le milieu interlope avant de rejoindre définitivement son nouveau service.













































seneweb