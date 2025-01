14 milliards sous les roues des 4x4 : Le célèbre loueur de voitures de luxe de l’État du Sénégal Mahmadane Sarr en plein scandale financier retentissant

Le célèbre loueur de voitures de luxe, Mahmadane Sarr, est au cœur d’un scandale financier retentissant. Selon L’Observateur, l’homme d’affaires, connu pour son parc de véhicules prestigieux, a été placé sous mandat de dépôt par le Parquet du Pool judiciaire financier (PJF). L’affaire : une facture astronomique de 14 milliards de FCFA pour la location de voitures à l’État du Sénégal entre 2020 et 2023.



De l’opulence à l’incarcération



En prison depuis hier, Mahmadane Sarr fait face à de lourdes accusations. Les enquêteurs du PJF lui reprochent d’avoir profité de contrats douteux pour la location de véhicules haut de gamme à l’État, facturant en moyenne 2 milliards de FCFA par an. Parmi les modèles mis à disposition figuraient des Toyota, Mercedes, BMW et Nissan Patrol, utilisés notamment lors des déplacements officiels et des campagnes électorales du régime de Macky Sall.



Malgré des justificatifs fournis à la Division des investigations criminelles (DIC) lors d’une audition récente, les juges d’instruction n’ont pas été convaincus par ses explications. Résultat : Mahmadane Sarr a été arrêté et placé sous mandat de dépôt, après l’exécution d’un mandat d’amener émis par le PJF.



Un dernier jackpot avant la fin du régime



L’Observateur révèle également que Mahmadane Sarr aurait perçu une créance colossale de plusieurs milliards de FCFA peu avant la fin du mandat de l’ancien président Macky Sall. Ce virement, effectué sur ordre de l’ex-ministre des Finances, suscite de nombreuses interrogations quant à son timing et aux procédures qui l’ont entouré.



Pour les autorités actuelles, dirigées par le président Diomaye Faye, cette affaire met en lumière les dérives financières présumées de l’ancien régime. Selon des sources proches de l’enquête, les sommes engagées dans ces locations de véhicules dépassent largement les standards habituels, soulevant des doutes sur l’opportunité et la transparence des contrats passés avec Mahmadane Sarr.



Une affaire qui fait tâche



Lors de la dernière présidentielle, de nombreux cadres de l’ancien régime utilisaient les voitures louées par Mahmadane Sarr pour battre campagne. Une situation qui renforce les soupçons de favoritisme et d’abus de fonds publics.





Les enquêteurs du PJF, épaulés par la DIC, cherchent désormais à déterminer si des complicités internes ont permis de valider ces transactions. Selon les premières informations, certaines factures pourraient avoir été gonflées, tandis que d’autres véhicules loués ne correspondaient pas aux descriptions fournies.



Le symbole d’une gestion décriée



Cette affaire dépasse le cas de Mahmadane Sarr et soulève des questions plus larges sur la gestion des ressources publiques sous l’ancien régime. Pour les Sénégalais, ces révélations sont un rappel brutal des défis de transparence et de gouvernance auxquels le pays est confronté.



Le Parquet du Pool judiciaire financier promet de faire toute la lumière sur cette affaire. Quant à Mahmadane Sarr, il devra désormais répondre devant la justice des accusations qui pèsent sur lui, dans un dossier qui pourrait bien marquer un tournant dans la lutte contre la corruption au Sénégal.



Comme le souligne L’Observateur, « les roues de la fortune de Mahmadane Sarr semblent s’être soudainement arrêtées, mais l’enquête, elle, continue de rouler à plein régime. »



























































dakaractu