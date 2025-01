145EME APPEL DE SEYDINA LIMAMOULAYE | LE CHEF DE L’ÉTAT APPELLE À LA MOBILISATION POUR UN SÉNÉGAL DE PAIX ET DE SOLIDARITÉ

Le Président de la République a ouvert sa communication en rendant hommage à la commémoration de la 145ème édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye Al Mahdi, prévue les 30 et 31 janvier 2025. Lors du Conseil des ministres, il a adressé ses chaleureuses félicitations au Khalif général des « Layènes », Serigne Mouhamadou Makhtar Laye, ainsi qu’à l’ensemble des fidèles, pour leur mobilisation et leurs prières en faveur d’un Sénégal de paix, de stabilité et de progrès.



L’Appel de Seydina Limamoulaye est un événement religieux majeur au Sénégal, marquant l’héritage spirituel et les enseignements de l’Imam Al Mahdi. Les célébrations auront lieu dans les localités historiques et symboliques de Yoff, Cambérène et Ngor, où les fidèles convergeront pour des moments de prières, de recueillement et de communion.



Le Chef de l’État a insisté sur l’importance d’un bon déroulement des manifestations. Il a demandé au Gouvernement, en collaboration avec les organisateurs, de veiller à une organisation sans faille. Cela inclut la mise en place des dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité, la fluidité des déplacements et la gestion des infrastructures dans les sites concernés.



Cet événement est non seulement une occasion de célébration spirituelle, mais également un moment pour promouvoir les valeurs de paix, de solidarité et de cohésion sociale. Le Président a rappelé l’importance des prières et des bénédictions des fidèles pour accompagner le Sénégal dans son chemin vers le progrès et la stabilité.



Avec l’engagement des autorités et la ferveur des fidèles, la 145ème édition de l’Appel de Seydina Limamoulaye s’annonce comme un rendez-vous spirituel de grande importance, renforçant l’unité nationale et la foi en un avenir harmonieux pour le pays.



















Rts