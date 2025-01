145e Anniversaire de l’Appel de Seydina Limamou Laye : Visite de Courtoisie du Chef de l’État à Yoff Layène

En prélude à la célébration du 145e anniversaire de l’Appel de Seydina Limamou Laye, qui se tiendra les 30 et 31 janvier 2025, le Chef de l’État, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, accompagné de la Première Dame, Madame Marie Khone Faye, a effectué une visite de courtoisie à la communauté Layène.

Chaleureusement accueilli par le Khalif Mouhamadou Makhtar Laye, le Président de la République a rappelé, devant les représentants des différentes familles de la communauté Layenne et les autorités administratives et coutumières présentes, le rôle que jouent les foyers religieux dans la formation et la citoyenneté, gages d’une stabilité et de la cohésion sociale du pays.

Le Président Faye a également évoqué les directives qu’il a données au gouvernement, de concert avec la direction des affaires religieuses de la Présidence, pour assurer le bon déroulement de cette édition, célébrée sous le thème “Les valeurs islamiques et le développement durable à la lumière des enseignements de Seydina Limamou Laye”.