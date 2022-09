14e législature : Barthélémy Dias annonce sa candidature à la présidence de l’assemblée nationale.

Le maire de la ville de Dakar a officiellement annoncé, dans une déclaration ce dimanche, sa candidature à la présidence de l’assemblée nationale. La rentrée parlementaire va être observée demain et, le député élu, est déterminé à s’imposer dans cette législature. « je tiens à vous annoncer solennellement que je suis candidat à la présidence de l’assemblée nationale. Cette candidature est portée par la coalition Yewwi Askan Wi », dira le maire de la ville de Dakar s’adressant à la presse.



Barthélémy Dias a par ailleurs salué la maturité du peuple sénégalais qui s’est illustrée à travers cette « victoire » de l’opposition qui est fortement représentée à l’assemblée nationale. « Le peuple Sénégalais a tourné le dos au président Macky Sall. Il faut aussi savoir que nous devons cette victoire à l’unité de cette opposition avec cette stratégie politique inédite Yewwi-Wallu. L’opposition a donc relevé le défi de l’unité. Cette victoire de l’opposition ne serait pas intéressante si nous ne nous étions pas assignés des objectifs pour cette 14e législature », a encore souligné Dias fils saluant le travail de la conférence des leaders de Wallu-Yewwi.



Au delà de cette annonce de sa candidature, Barthélémy Dias espère que cette Assemblée nationale sera une place de combat, pour l’injustice, contre la hausse des prix et également contre la délinquance et l’instrumentalisation de la justice.











































dakaractu