14e législature, cohabitation, stratégie de Sonko : La croustillante analyse du journaliste Mamadou Sy Albert

De prime abord, le journaliste a déprécié la tension notée par pas mal d’observateurs durant campagne. Une tension couronnée par l’absence de programmes. Selon Mamadou Sy Albert, une telle situation est le fruit d’un manque de débat politique. Les candidats mettant en avant leur propres personnes.



A ce jour, la comparaison entre les précédentes législatures, notamment la 12e et 13e va bon train. Mais le journaliste, lui, prévient à propos de la future (14e) qui, selon lui, pourrait être pire au regard des profils actuels qui se battent. Mamadou Sy Albert peine à y voir une personnalité rigoureuse et expérimenté de la trempe de Moustapha Niass pour assurer la présidence de l’hémicycle. Toute chose fondamentale pour la bonne marche de l’institution.



Si nombre certains déprécie la posture d’Ousmane Sonko qui a attaqué l’opposition à la surprise générale, l’analyste-politique estime qu’il s’agit d’une bonne stratégie en ce sens que l’homme détourne toutes les attentions et cristallise les débats autour de sa personne. D’ailleurs, il compare sur ce registre, le leader de Pastef à Me Abdoulaye Wade. Même s’il affirme que la stratégie peu dans une moindre mesure avoir des conséquences inattendues.



Mamadou Sy Albert a également approuvé la cohabitation politique. Seule gage pour équilibrer les pouvoirs.



