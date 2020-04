15 NOUVELLES CONTAMINATIONS AU COVID-19

Au total, 15 nouveaux cas de coronavirus ont été rapportés, ce mercredi, par le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Lors du point quotidien de l’épidémie, Docteur Alyose Diouf a indiqué sur 195 tests réalisés, 15 sont revenus positifs au Covid-19.



Il s’agit d’un cas importé et de 14 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé, a précisé M. Diouf, notant que 5 patients ont été déclarés guéris.



A ce jour, le Sénégal compte 190 cas de Covid-19 dont 45 ont été guéris et 145 sous traitement.



Il a rappelé que le Sénégal a enregistré, mardi, son premier cas de décès lié au Covid-19 en la personne de Pape Diouf, ancien président de l’Olympique de Marseille (France) décédé à 19h 45 à l’hôpital de Fann.



Le docteur Diouf a signalé que le patient dont l’état de santé s’était aggravé a été évacué dans son pays d’origine, mardi soir, à sa demande.

















aps