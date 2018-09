17 ans après l’attentat du 11 septembre, l’Amérique se souvient

Ce mardi 11 septembre marque le dix-septième anniversaire de l’attentat du 11 septembre 2001. Toute une nation, frappée en plein cœur, va se recueillir pour honorer ses défunts compatriotes.

Il y a 17 ans, les deux tours du World Trade Center s’effondraient et emportaient avec elles 2 753 personnes. Les identifications ne sont toujours pas terminées. Mille cent victimes n’ont toujours pas été identifiées dix-sept ans après l’attentat des tours du World Trade Center. Mais dans un laboratoire de Manhattan, une équipe poursuit inlassablement le travail d’identification, aidée par le progrès technologique. Chaque jour, sept jours sur sept, le protocole se répète des dizaines de fois.

Le président Donald Trump se déplace mardi à Shanksville pour rendre hommage, comme George W. Bush et Barack Obama avant lui, aux héros du vol 93. C’est près de cette toute petite ville de Pennsylvanie, située à quelque 200 km au nord-ouest de Washington, qu’un des quatre avions détournés par des membres d’Al-Qaïda a fini sa course.