18 supporters sénégalais : le procès renvoyé au…

Le procès en appel des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc a de nouveau été renvoyé, cette fois au 13 avril.



Initialement jugés en première instance et condamnés à des peines allant de trois mois à un an de prison pour violences, jets de projectiles et envahissement de terrain, hooliganisme, les prévenus espéraient une révision en appel voire une grâce royale.





Cet énième renvoi qui intervient dans un contexte de froid dans les relations Sénégal-Maroc risque d’envenimer la situation au vu des derniers développements liés notamment à la décision du Jury d’appel de la CAF et de la saisine du tribunal administratif du sport.



















































walf