Affaire Pape Cheikh Diallo : Kader Dia et les journalistes déférés encourent le mandat de dépôt

Arrêtés dans l’affaire Pape Cheikh Diallo, le chroniqueur Kader Dia et les journalistes Ousmane Kadior Cissé et Pape Gaye Tall ont été conduits, ce lundi, au tribunal de Pikine-Guédiawaye. Le trio est poursuivi pour association de malfaiteurs, acte contre nature et transmission volontaire du VIH/sida.

Selon les informations de Seneweb, ils risquent d’être placés sous mandat de dépôt dans le cadre de la délégation judiciaire du juge d’instruction du 1er cabinet. Sauf changement, le magistrat va procéder cet après-midi à leur inculpation.

Nos sources soulignent aussi que le chanteur religieux Asse Dione est toujours en garde à vue à la brigade de recherches de Keur Massar pour les besoins de l’enquête. Il est également poursuivi pour les mêmes faits que Kader Dia et Cie.