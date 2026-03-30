Ass Dione encore en garde à vue ...Le point sur le cas du célèbre déclamateur de Khassida...

Dakarposte, qui a ébruité l'arrestation du sieur Ass Dione, est en mesure de révéler que ce dernier, également connu sous le nom de Ass Khassida, est jusqu'ici entre quatre murs.



En clair, cette célébrité principalement connue au Sénégal en tant que déclamateur de khassidas (poèmes religieux mourides)- ce qui lui vaut également les surnoms de Ass Khass ou Ass Xasida- est, depuis samedi dernier en position de garde à vue dans les redoutés locaux de la Brigade de Recherches des pandores de Keur Massar .



De ce qu'il est convenu d'appeler le cas Ass Dione, il nous revient, de sources judiciaires fiables, que des infos tendancieuses ont fini de faire le tour du globe , notamment par la magie de la toile. Normal, serait-on tenté de dire car comme dans la littérature, le récit médiatique peut mélanger des faits réels à une forme de mise en scène, rendant la vérité parfois subjective.





Comme révélé par dakarposte, partenaire de l'animateur de la TFM ( Pape Cheikh Diallo, déjà écroué ) Ass Dione a été arrêté le samedi 28 mars 2026 à Dakar par la BR de Keur Massar. Son arrestation s'inscrit dans le cadre d'une enquête visant des actes dits "contre-nature" impliquant le présentateur du groupe Futurs Médias, le chanteur Djiby Dramé et CIE.



Son interpellation porte à 52 le nombre total de personnes arrêtées dans le cadre de ce dossier.



L'enquête se poursuit et l'exploitation de son téléphone pourrait révéler de nouveaux éléments.



Affaire à suivre...







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