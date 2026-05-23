Le DG de la SONACOS annonce sa démission après le limogeage de SONKO

Quelques heures seulement après l’annonce officielle du décret présidentiel mettant fin aux fonctions du Premier ministre Ousmane SONKO et de son gouvernement, El Hadji Ndane DIAGNE, Directeur Général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS SA), qui a annoncé ce samedi le dépôt de sa lettre de démission.



​« AlhamdouliLLAH, je viens de déposer ma lettre de démission. », a-t-il écrit.





















































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