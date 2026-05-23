Escroquerie au visa : Ass Dione écroué par le procureur Dicko, son procès prévu le...

Placé sous mandat de dépôt le mardi 31 mars 2026 par le juge d'instruction du 1er cabinet près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye pour association de malfaiteurs, actes contre nature, entre autres chefs d'inculpation, Ass Dione avait été extrait de prison mercredi dernier par la BR de Keur Massar.



Tout a commencé lorsque deux candidats à l'émigration ont manifesté le souhait de rallier les États-Unis via le Nicaragua. C'est dans cette dynamique qu'ils avaient remis 2,3 millions F CFA au mis en cause. Mais le chanteur religieux n'a pas honoré son engagement.



Interrogé par les enquêteurs, Ass Dione a reconnu les faits sur procès-verbal et s'est engagé à rembourser les victimes.



















































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