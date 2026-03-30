Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : Asse Dione Khassida a fini par « passer à table » et Accuse « Seytané »… Il reconnaît avoir consommé de faibles quantités de drogue pour doper ses performances lors des ébats avec Pape cheikh Diallo

Le dossier « Pape Cheikh Diallo et Cie » connaît une accélération fulgurante. Chaque audition semble désormais ouvrir la voie à de nouvelles révélations, plongeant un peu plus l’opinion dans la stupeur. Selon les informations rapportées par Libération, l’enquête a franchi un cap décisif avec une série d’aveux jugés particulièrement accablants.



Des témoignages qui font basculer l’enquête



Interpellé par la Brigade de recherches de Keur Massar, Asse Dione, confronté à des éléments compromettants extraits du téléphone de Pape Cheikh Diallo, a fini par « passer à table ». Dans ses déclarations, il accuse « Seytané », ajoutant une nouvelle dimension à une affaire déjà complexe.



Concernant les accusations de trafic de drogue mentionnées dans la délégation judiciaire, Asse Dione rejette toute implication directe. Il reconnaît toutefois avoir consommé de faibles quantités de substances pour doper ses performances lors des ébats avec Pape cheikh Diallo, avec le consentement de Pape Cheikh Diallo. Son téléphone est actuellement exploité par les enquêteurs.



Kader Dia et les “services” révélés



Autre tournant majeur : les déclarations de Kader Dia. Le chroniqueur, décrit comme ayant largement coopéré avec les enquêteurs, a révélé que certaines de ses relations impliquaient des contreparties financières. Des propos qui viennent renforcer la thèse d’un système structuré et organisé.



Une chaîne de révélations au sein du groupe



Dans la même dynamique, Ousmane Kadior Cissé a détaillé ses relations avec Ibrahima Magib Seck, tandis que Pape Gaye Tall a lui aussi livré une partie de ce que Libération qualifie de « côté obscur ».



Ces témoignages croisés dessinent progressivement les contours d’un réseau aux multiples ramifications, où se mêlent relations personnelles, influences et pratiques controversées.



Des profils variés, un même dossier explosif



L’enquête met également en lumière la diversité des profils impliqués. Parmi les personnes interpellées figurent des étudiants, un agent commercial, un employé de banque, un coach de fitness, un chroniqueur télé ou encore un chanteur religieux.



À ce stade, huit présumés proches de Pape Cheikh Diallo ont été arrêtés, et tous auraient fait des aveux, selon Libération. Un élément qui renforce la solidité du dossier et laisse présager de nouvelles interpellations.





































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