Dépistage du VIH sida : le verdict est tombé pour Ass Dione

Le célèbre chanteur religieux Ass Dione est en garde à vue à la brigade de recherches de Keur Massar. Il a été arrêté dans le cadre de l’enquête sur l’affaire Pape Cheikh Diallo. Comme toutes les personnes interpellées dans ce dossier, il a été soumis à un test de dépistage du VIH sida. Celui-ci «est revenu positif», selon L’Observateur.

Ass Dione est le 52e individu arrêté dans le cadre de cette enquête. Le quotidien du Groupe futurs médias rapporte que son arrestation n’a pas été facile. «Pendant 48 heures, des gendarmes en civil ont activement recherché le suspect, d’abord à Touba où ils feront chou blanc. Il a finalement été localisé et coincé à Dakar», souffle le journal.

Libération révèle de son côté que le chanteur religieux a avoué, devant les enquêteurs, qu’il entretenait des relations intimes avec Pape Cheikh Diallo. Le journal ajoute que Dione a reconnu dans la foulée avoir eu à consommer de la drogue, en «petites quantités», pour être «plus performant» lors de ses ébats avec l’animateur.

















































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