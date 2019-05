1er-Mai sous haute tension, des heurts à Paris

Des milliers de personnes manifestent dans toute la France, dans une ambiance très tendue à Paris pour un 1er-Mai où ont eu lieu des heurts entre blacks blocs et policiers.



• Selon un décompte de la préfecture de police de Paris établi à 14h45, les forces de l'ordre ont procédé à plus de 12 500 contrôles préventifs et 200 interpellations, dont une bonne part dans le quartier du Montparnasse.



• Le ministère de l'Intérieur a annoncé la mobilisation de plus de 7 400 policiers dans la capitale.



• En province, la Fête du travail était célébrée dans une ambiance festive par les syndicalistes, les Gilets jaunes et les politiques, mais sous haute surveillance policière.