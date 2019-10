1milliard 830 millions à payer solidairement: Khalifa toujours à la merci de... Macky

Face à l’intransigeance du principal intéressé, Macky Sall avait décidé,

non pas de revenir sur sa décision, mais d’attendre que la situation se

décante. Contre toute attente, le décret tant attendu a été signé ce 29

septembre 2019 dans un contexte marqué par les retrouvailles entre

Wade et son successeur à la mosquée Massalikul Jinaan.

L’avocat Maitre Khassim Touré a dit avoir pris ses responsabilités en

sollicitant la clémence du chef de l’Exécutif. Or, le frère de la robe noire,

Mbaye Touré, avait à un moment donné du procès de la caisse d’avance

accepté de répondre aux questions du juge contrairement à ses

codétenus. Et même, certains parmi les conseils de la défense, après

avoir décidé de boycotter le procès, confiaient à NHnews que leur

principal souci était de savoir si Maître Khassim Touré allait continuer à

suivre leur ligne de défense.

Il faut croire que non. En effet, l’avocat conseil de mairie de Dakar a,

contrairement à ses collègues, préféré jouer la carte de l’apaisement

pour permettre notamment à son frère de humer de nouveau l’air de la

liberté. Même s’il est convaincu de l’innocence de l’ancien directeur

administratif et financier de la mairie de Dakar. Une aubaine pour Macky

Sall qui n’attendait que cela pour justifier la grâce qu’il a décidé

de sa peine. Mais, fondamentalement, le président de la République

n’avait plus aucune raison de le retenir en prison au risque de voir sa

côte de popularité augmenter. En eet, même dehors, le maire déchu ne

peut pas participer à élection jusqu’à 7 mars 2022. Puis, la

condamnation pécuniaire du maire déchu est toujours d’actualité. Il doit

payer solidairement 1 milliard 830 millions avec ses anciens co-détenus.

Il reste à savoir si Khalifa Sall va se résoudre à payer cette somme.