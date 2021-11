2 -0 À LA MI-TEMPS

Les poulains d’Aliou Cissé, aujourd’hui sur les gradins pour cumul de cartons jaunes, ont bien négocié la première mi-temps de ce dernier match qualificatif pour les barrages du mondial qatari qui va se jouer en décembre 2022. Face aux Diables rouges du Congo, une équipe légèrement remaniée par le coach Aliou Cissé a pu imposer son jeu avec à la clé deux buts inscrits par l’attaquant de Watford, Ismaïla Sarr.



Pour sûr, les dernières minutes vont permettre à coach Adjoint Régis Bogart, sur les conseils de son titulaire de faire tourner l’équipe avec des jeunes comme Bamba Dieng, non seulement pour donner plus d’intensité et confirmer leur ascendance sur le Congo, mais pour jauger le reste de la bande.

























































