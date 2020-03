2 NOUVEAUX CAS AU SÉNÉGAL, DES SANCTIONS CONTRE LES DIFFUSEURS DE FAUSSES NOUVELLES

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a fait le point sur le Coronavirus. Il a annoncé deux nouveaux cas testés positifs. Il s’agit d’un garçon de 15 ans, issu de l’entourage du Modou-Modou venu d’Italie. Et le second a été détecté à l’aéroport international Blaise Diagne. C’est un Sénégalais de 37 ans.



« A ce jour, 26 cas ont été déclarés positifs dont 2 guéris », a déclaré le ministre qui, toutefois rassure que l’état de santé des autres malades est stable.



Ainsi, il appelle au calme et à la sérénité. Et demande aux Sénégalais de respecter scrupuleusement les mesures d’hygiène et de prévention. Par ailleurs, Abdoulaye Diouf Sarr a dénoncé les informations qui circulent sur les réseaux sociaux et qui remettent en cause l’existence de la maladie du coronavirus. Selon lui, ces informations sont fausses et le procureur sera saisi pour une sanction contre les auteurs. « Nous allons, dès lundi, saisir le procureur pour que les auteurs de ces vidéos soient sanctionnés. Ce qu’ils font est une trahison contre le peuple », prévient le ministre.

























