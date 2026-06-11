Dakarposte.com - Le site des scoops
Dakarposte.com
https://caurisdor.com/
Dakarposte.com

20 mois de détention: Les dessous de la longue attente carcérale de Khadim Ba / ses avocats réclament sa libération

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 11 Juin 2026 à 16:49 modifié le Jeudi 11 Juin 2026 - 18:50

20 mois de détention: Les dessous de la longue attente carcérale de Khadim Ba / ses avocats réclament sa libération
Vingt mois d’un silence de plomb, passé entre quatre murs, loin des salons feutrés de la haute finance africaine, pour Khadim Ba, le temps s’est arrêté le jour de son placement sous mandat de dépôt, le 04 octobre 2024.

Pourtant, dehors, le feuilleton judiciaire qui paralyse le patron de Locafrique continue de secouer les fondations du monde des affaires sénégalais.

L’homme d’affaires est pris au piège d’un bras de fer financier à 215 milliards de FCfa avec l’administration des Douanes depuis plus
de 600 jours.

Alors que son dossier semblait avancer à grands pas au début de la procédure, l’affaire paraît désormais engluée dans les méandres judiciaires.
Khadim Ba se retrouve, broyé par les rouages
d’une détention préventive qui
semble n’avoir plus de fin.

Dans ce dossier où les millions de devises se comptent désormais en mois de liberté perdus, Me Djiby Diallo, conseil de Khadim Ba, ne fait pas
dans la dentelle. « Khadim Ba est un détenu politique, affirme-t-il, sans ambages. C’est une commande politique qui a été faite parce que simplement le nouveau régime pense que Khadim Ba, comme beaucoup d’autres détenus du reste, sont des prête-noms, parce qu’ils pensent que l’ancien président de la République aurait utilisé Khadim Ba comme prête-nom. C’est aussi simple que ça.»

« Ce dossier, c’est un scandale »

Dans cette affaire, Me Djiby Diallo situe la première faille au tout début de la constitution du dossier qui, selon lui, est parti d’une directive du directeur de cabinet du Président qui a envoyé un Inspecteur général d’état (Ige) pour aller faire une vérification à l’Agence judiciaire de l’Etat, et qu’au lieu de faire un rapport, l’Ige a envoyé deux conventions de substitution que l’État du Sénégal a signées avec la Bnde et avec la Coris Bank, à l’insu de Khadim Ba qui n’était pas au courant de ces signatures de convention. « C’est sur la base de ces deux conventions de substitution, que le directeur général des
Douanes a fait établir deux procès-verbaux de douane qui, dit-il, épinglent Khadim pour des droits de douane et du délit de rapatriement de commission.»

Ce qui fait que, selon Me Djiby Diallo, quand le dossier a été déposé, le juge d’instruction est resté des mois sans pouvoir rien faire et a été obligé de désigner un expert, qui a fait ressortir que les droits de douane ont effectivement été payés et que Khadim Ba n’était pas importateur.
« Malgré ça, on le retient en prison. Ce dossier, c’est un scandale», martèle Me Diallo.

Dans l’histoire, Khadim Ba est poursuivi pour deux délits. Il lui est reproché de devoir des droits de douane à l’État du Sénégal et de non-rapatriement de commission.

« Sur le plan juridique, explique Me Diallo, l’article 369 du Code des droits énumère de façon limitative les personnes qui peuvent être pénalement responsables. Parmi ces personnes-là, qui peuvent être poursuivies et qui sont des interlocuteurs de la douane, notamment les transitaires, les commissionnaires, les déclarants en douane, etc. Ce sont ces gens-là qui peuvent être pénalement poursuivis. Mais lorsque vous ne faites pas partie de ces personnes-là, vous ne pouvez être poursuivis que lorsqu’on justifie que vous avez eu un intérêt à la fraude. Ça suppose que d’abord il y a eu une fraude dont les auteurs ont été identifiés. Mais la première remarque est que Khadim Ba a été arrêté seul. La personne avec laquelle il avait été arrêté, c’était un banquier et il a transigé sur la base de 500 millions et on l’a laissé partir.»

Me Djiby Diallo rappelle que dans cette affaire, Khadim Ba n’est pas importateur. « Ça ressort de la déclaration de Samba Souna Fall qui était le représentant de la Douane et qui a été entendu par le juge d’instruction et lorsque je l’ai interpellé devant l’expert qui avait été désigné par le juge, je lui ai dit, mais vous, « vous dites que Khadim Ba n’est pas importateur et vous le poursuivez » . Il m’a répondu, il est assimilé.»

Pis, selon l’avocat, dans cette affaire, les importateurs que sont la Sar, Total, et Touba oil ont payé intégralement les droits de
douane. « Nous avons produit les preuves. L’expert l’a constaté. Donc, de ce point de vue, il n’y a aucun doute que M. Khadim Ba n’est pas un importateur.»

Pour le délit de non-rapatriement de commissions, l’avocat soulève aussi des irrégularités. Il dit : « il n’est même pas prouvé qu’il a encaissé des commissions à l’extérieur. Donc, on lui demande de rapatrier des commissions simplement parce qu’ils ont vu un contrat de commission que son entreprise, dont il n’est même pas le directeur général, dont il n’est pas le représentant légal, a signé un contrat de
commission avec une structure étrangère. Ils ont présumé qu’il a encaissé des commissions à l’extérieur. Ça, ce n’est pas prouvé. Et
même si c’était prouvé, la loi qui était en vigueur à l’époque ne lui imposait pas, s’il avait encaissé des commissions à l’étranger, de les rapatrier. Donc, il y a deux défauts de base légale. L’article 369 et le règlement de l’Uemoa qui était en vigueur à l’époque, ne lui imposait, même s’il avait reçu des commissions, de les rapatrier. C’est pour ça que je vous dis que cette affaire-là,
c’est de l’arbitraire, c’est de l’arbitraire sûrement et simplement.»

« Khadim Ba ne doit aucun franc à la Douane, il y a une volonté manifeste de le retenir en prison »

Me Djiby Diallo considère la procédure initiée contre son client comme un arbitraire avec plein de nullités et de vices de forme. « Et quand nous avons introduit la procédure en annulation devant la Cour d’appel, la loi faisait obligation à la Cour d’appel de statuer sur notre demande dans un délai de cinq jours. Nous avions introduit la demande au mois de juin 2025. La Cour d’appel n’a pas respecté les délais pour statuer. Le 07
août, je leur ai adressé un courrier pour leur demander de statuer sur notre demande ou à défaut de mettre Khadim Ba en liberté provisoire de suite parce qu’ils sont en train de violer ses droits d’être jugé dans un délai raisonnable. Il n’
y a pas eu de suite. J’ai fait une requête pour demander à la Chambre d’accusation de statuer sur ma demande. La Chambre d’accusation et le Parquet général n’ont pas donné de suite à me deux demandes. Qu’est-ce qui se passe ?

C’est huit mois après que le dossier d’annulation a été enrôlé devant la Chambre d’accusation
pour voir toutes nos demandes rejetées. Cette procédure-là est pendante devant la Cour de cassation parce que nous avons fait un pourvoi ».

L’avocat qui croit en l’innocence de son client estime qu’il ne doit aucun franc à la Douane, encore moins à l’État du Sénégal.

« Aujourd’hui, c’est l’État du Sénégal qui lui doit de l’argent», assure Me Diallo. Après 20 mois de détention préventive, Me DjibyDiallo estime qu’il était sur la stratégie judiciaire, mais qu’il n’exclut
pas, malgré leurs contestations sur la responsabilité de Khadim Ba, si la douane était raisonnable de transiger. « A chaque fois qu’on introduit une demande, le juge nous
oppose le fait que les procès-verbaux de douane ont un caractère authentique et que par conséquent, ils ne peuvent être remis en cause que par la procédure d’instruction. Nous avons écrit des courriers, moi personnellement, j’ai écrit des courriers pour demander à la douane de transiger avec nous, mais les lettres n’ont ja-
mais eu de suite, il n’y a eu aucune réponse par rapport à mes courriers. Il y a une volonté manifeste de retenir Khadim Ba en prison
sans aucune raison.»

« Il y a beaucoup d’incohérences»

Dans l’affaire Khadim Ba, les organisations de la société civile crient aussi à l’arbitraire. Babacar Bâ, président du Forum du Justiciable, interpelle directement les autorités judiciaires et douanières. Tout en exposant les arguments de la défense qui battent en brèche les accusations de la Douane, Babacar Bâ s’inquiète du traitement de faveur présumé dont bénéficieraient
certains acteurs étrangers et bancaires au détriment des champions nationaux, mettant en péril l’image du Sénégal et sa souveraineté énergétique.

« Il y a beaucoup d’incohérences dans ce dossier. Après vingt mois de détention, il est urgent que
les autorités compétentes se prononcent clairement sur cette affaire.Aujourd’hui, on se demande ce qui bloque le dossier Khadim Ba.
Qu’est ce qui se passe ? Qui est derrière ce dossier. Il y avait un Tchèque du nom d’Ilja Mazánek, (homme d’affaires et directeur
commercial de l’entreprise tchèque
Transcon Electronic Systems, NDLR) qui a été poursuivi pour des fraudes douanières, qui a
même été incarcéré à Rebeuss.

Il a fait une transaction avec l’administration douanière et il a été libéré.
Pourquoi, ce qu’on a fait pour des étrangers, on ne peut pas le faire avec Khadim Ba. Qui veut que
Khadim Ba continue de rester en prison ?», explique Babacar Ba.

Selon lui, il faut vider le dossier. « Khadim Ba ne peut plus continuer à rester dans cette position d’attente parce qu’après 20 mois, il doit être fixé sur son sort. Dans les infractions douanières, il faut toujours privilégier la conciliation .»

L’Observateur

ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"

https://www.dakarposte.com/LERAL-TV-EN-DIRECT_a68835.html?preview=1
Inscription à la newsletter

Mondial : Youssou Ndour offre "Senegal Rekk" en 3 versions pour galvaniser les Lions

Mondial : Youssou Ndour offre "Senegal Rekk" en 3 versions pour galvaniser les Lions

Suite et pas fin « Affaire Mouhamed Dieng 1xbet »- Les enquêteurs fouillent des dépôts de chèques et virements d’un montant de 22.197.546.900 francs cfa entre le 1er Janvier 2020 et le 30 décembre 2025

Suite et pas fin « Affaire Mouhamed Dieng 1xbet »- Les enquêteurs fouillent des dépôts de chèques et virements d’un montant de 22.197.546.900 francs cfa entre le 1er Janvier 2020 et le 30 décembre 2025

Emmanuel Macron soutient l'abrogation du Code noir mais appelle à la prudence sur les réparations

Emmanuel Macron soutient l'abrogation du Code noir mais appelle à la prudence sur les réparations

SADIO MANÉ CHAMPION D’ARABIE SAOUDITE : AL-NASSR MET FIN À SEPT ANS D’ATTENTE

SADIO MANÉ CHAMPION D’ARABIE SAOUDITE : AL-NASSR MET FIN À SEPT ANS D’ATTENTE

« Son de redressemenT » : Thiat sort un nouveau morceau critique sur la situation du Sénégal

« Son de redressemenT » : Thiat sort un nouveau morceau critique sur la situation du Sénégal

Nécrologie- Macky perd son ami intime... l'ingénieur et ancien Directeur Général de la SONES, Delco Samb !

Nécrologie- Macky perd son ami intime... l'ingénieur et ancien Directeur Général de la SONES, Delco Samb !

Africa Forward à Nairobi : Youssou Ndour porte la voix de la culture africaine au sommet France-Afrique

Africa Forward à Nairobi : Youssou Ndour porte la voix de la culture africaine au sommet France-Afrique

Affaire Mouhamed Aly Srour : les surprenantes révélations de Moustapha Ndiaye

Affaire Mouhamed Aly Srour : les surprenantes révélations de Moustapha Ndiaye

Zakiroulahi SOW obtient gain de cause dans son bras de fer contre Abdoulaye SYLLA

Zakiroulahi SOW obtient gain de cause dans son bras de fer contre Abdoulaye SYLLA

Voici Balla Mbaye de "Teranga Traiteur" arrêté dans l'affaire Pape Cheikh et CIE !

Voici Balla Mbaye de "Teranga Traiteur" arrêté dans l'affaire Pape Cheikh et CIE !

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?
Depuis quelques jours, le débat autour de l’indigne dilapidation du Littoral a remis au goût du jour la nécessité d’organiser la résistance afin de préserver définitivement ce que nous avons de...
Enquêtes et révélations

Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi

22/05/2019
Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi
Le présumé meurtrier de Bineta Camara toujours en garde à vue au commissariat de police de Tambacounda pourrait être déféré ce mercredi au parquet. Pape Alioune Fall, proche de la famille Camara, a...

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde
L’éphémère capitaine du Sénégal durant deux (2) rencontres lors du mondial en Russie, Sadio Mané, en visite à Bambali, son terroir revient sur ce brassard pris sur Cheikhou Kouyaté, sur Aliou Cissé...

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni
La communauté mouride est en deuil, avec le rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké, fils de Serigne Modou Mbacké Yoni Ibn Khadim Rassoul. Cet érudit de l'islam a tiré sa révérence ce lundi à l'âge de...

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!
Le député Hamady Gadiaga (élu sur la liste de la diaspora en Belgique) est décédé dans la nuit de  samedi  29 janvier 2022 à Kaolack .La date et lieu l'enterrement vous seront ...

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.
Nous venons d’apprendre le décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site Sanslimites.com. La levée du corps est prévue à 14 heures à la mosquée de Gueule Tapée suivie de l’enterrement à...

Décès de Badara Mamaya Sène

Décès de Badara Mamaya Sène
Le monde sportif en deuil. En effet, Badara Mamaya Sène a tiré sa révérence, ce lundi.   L'ancien arbitre international a été aussi maire de la ville de Rufisque.   Seneweb présente ses...
Vidéos & images

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

PHOTO

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

La cojem parraine le Président Macky Sall

La cojem parraine le Président Macky Sall

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

Drogba change de tête

Drogba change de tête

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau
Le candidat Ousmane Sonko, 44 ans, figure montante de l'opposition,  commencent sa campagne à Dakar. Il a été très inspiré d'illustrer sa première sortie à travers un bain de foule exhibant un...

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile
C’est une image qui se passe tout simplement de commentaires. Un bébé qui doit être âgé d’un an, a été filmé effectuant la course du Safa Marwa attirant ainsi la curiosité de plusieurs pèlerins...

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo
Les moutons sont capables de reconnaître Barack Obama sur une photo après l'avoir vue plusieurs fois, ainsi que l'actrice Emma Watson, selon une étude publiée mercredi. "On savait déjà que les...

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler
Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Jurko M., un ressortissant croate âgé de 39 ans, à 18 mois de prison ferme. L'homme est connu des autorités sous quatorze...

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit
Pink a raconté cette anecdote sur le plateau de "Watch What Happens Live". © photo news. Leur dispute remonte au début des années 2000. En pleine préparation du titre "Lady Marmalade" avec Lil' Kim...
Group Dakarposte
Sicap Liberté 6 villa 70 Dakar ( Sénégal )
Mamadou Ndiaye : Directeur de Publication
njaydakarposte@gmail.com
775510747