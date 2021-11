22 Sénégalais expulsés d’Europe : «certains ont fait plus de 8 années en Allemagne avec des enfants scolarisés», selon HSF

L’alerte est du président de l’ONG Horizons Sans Frontières (HSF) qui s’est fendu d’un communiqué pour attirer l’attention de l’opinion. Selon Boubacar SEYE, il se prépare une nouvelle vague d’expulsion de migrants sénégalais établis irrégulièrement en Allemagne et en Espagne. A l’en croire, « un vol spécial aurait été affrété par le Frontex pour effectuer cette phase de rapatriement ».



« Des informations alarmantes parvenues à Horizon sans frontières ce matin, font échos d’expulsions de ressortissants sénégalais en provenance d’Allemagne et d’Espagne. Selon nos contacts, qui lancent l’alerte, ils seraient au nombre de 22 en situation irrégulière, 10 en Allemagne et les 12 autres en Espagne. Le vol quittera l’Allemagne cette nuit avec une escale prévue en Espagne avant d’atterrir à Dakar ce mardi 09 novembre 2021 », renseigne le communiqué.



Boubacar SEYE de préciser que parmi les personnes qui vont être expulsées « figurent des migrants ayant vécu plus de 8 années en Allemagne avec des enfants scolarisés dans le pays ».





A noter que le Frontex qui se charge de l’expulsion des migrants sénégalais est une agence européenne de garde de frontière qui travaille en étroite collaboration avec les gouvernements des pays de provenance des migrants.















































