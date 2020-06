23 Juin 2011 - 23 Juin 2020 9 ans déjà !

"Chaque génération doit dans une relative opacité, trouver sa mission, soit la remplir ou la trahir " disait Frantz Fanon.



Chers camarades, soyons fiers de la mission accomplie le 23 Juin 2011.

Tout a commencé pour nous dans la matinée du 21Juin à Guediawaye, pour se terminer le 23 Juin 2011 dans la soirée devant les grilles de l'assemblée nationale.



En effet, la journée du 21 Juin a été rythmée de manœuvres partout à travers le pays pour constituer un large front du "NON".

À Guediawaye, l'appel a été lancé en milieu de journée du 21 Juin dans l'intimité du bureau dAminata Ndoye à la mairie de ville de Guediawaye.

Pour se déporter dans l'après-midi au théâtre Daniel Brother, où la naissance du M23 est proclamée.

Les journées du 21,22er23 ont été marquées par des manifestations et manœuvres à travers l'ensemble du territoire national.

À Guediawaye, les jeunes avaient pour noms :

Votre serviteur, Abdoulaye Faye, cheikh Abdou Diack, Mansour Faye, Bathily Torodo, Assane Toure, Serigne Gueye, Cheikh Gning,Bass Coulibaly ,Cheikh Fall, feu Atou Diop( paix à son âme) Mama Camara et tant d'autres.

Au niveau national, ils avaient pour noms :

Ibrahima Ndiaye, Ousmane Ndiaye, Aïda Niang, Abdou Cisse Mbaye, Lopez,Benedicte Bassene, Henry Dieng...

Sans oublier nos :Barthélemy Diaz, Abdou Mbow, Mbodj Diouf ....

Dans la diaspora, les hauts faits d'armes de nos aînés que sont Baresi Cisse et Compagnons ont été d'un apport considérable pour la journée du 23 Juin 2011.

Respects à Alioune Tine, Birahim Seck, Abdoulaye Faye, au Professeur Sacoura Jean, aux y'en a maristes et surtout à la presse sénégalaise qui avait pris fait et cause pour le peuple.



Le 23 Juin et ses acteurs marqueront à jamais l'histoire politique de notre pays.

Combattant de la liberté un jour, combattant de la liberté pour toujours !

Mamadou Diouf

Militant du M23