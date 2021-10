29 Blocs opératoires au Sénégal, les 22 fermés

Le manque criard de spécialistes se fait sentir dans les structures sanitaires publiques au Sénégal.



Dans un contexte où on parle de couverture sanitaire universelle, selon Dr Amadou Doucouré, directeur de la Mère et de l’Enfant au ministère de la Santé et de l’Action sociale, sur les 29 blocs qui existent au Sénégal, les 22 ont été fermés faute de personnel.



Dr Doucouré se réjouit tout de même de la réouverture des blocs opératoires des centres de santé de Vélingara et de Pété en février dernier qui avaient fermé depuis 2 ans, faute de spécialistes.























Samba BARRY