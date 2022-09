3 dealers arrêtés à Grand-Dakar : La police saisit 581 capsules d'une drogue dangereuse

Très prisé par les jeunes dont les fils à papa, le protoxyde d'azote fait des ravages dans les quartiers huppés de Dakar. Dans leur croisade, les éléments du commissariat de Grand-Dakar ont fait chuter trois dealers en possession de 581 capsules de cette drogue hilarante et dangereuse, selon des sources de Seneweb.



Le démantèlement de ce réseau de trafiquants de drogues est le fruit d'une étroite collaboration entre les policiers de Grand-Dakar, sous la direction du commissaire Kimintang Ndao, et leurs collègues de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS).



Au cours d'une mission de sécurisation, ces éléments de la brigade de recherches ont interpellé, vers 4 h du matin, A. Diouf à bord d'un taxi, avec une boite entamée contenant 31 capsules de protoxyde d'azote.



Embarqué à la police de Grand-Dakar où il a été entendu, ce chauffeur de taxi a fini par livrer l'identité de son fournisseur résident aux Parcelles-Assainies. Le commissaire Ndao sollicité alors le concours d'une équipe de la DOCRTIS pour élucider cette affaire.



Avec ce renfort, les enquêteurs ont simulé une commande 50 capsules auprès du fournisseur S. K. Ndiaye. Ainsi, cet indélicat étudiant en informatique et gestion est tombé dans ce piège, selon des sources de Seneweb.



Mais ce fournisseur n'est pas tombé tout seul. S. K. Ndiaye a été interpellé avec son compère M. Dème, livreur de son état, au moment où ils tentaient de livrer la commande aux "clients" policiers. Les limiers ont saisi également trois cartons de 50 capsules de protoxyde d'azote.



La perquisition effectuée dans la chambre de S. K. Ndiaye s'est révélée fructueuse. Les hommes du commissaire Ndao appuyés par des éléments de l'Ocrtis, y ont saisi huit autres cartons de 50 capsules du même produit, une bouteille de siphon à chantilly, une bouteille de crème Deluxe et des matières plastiques, tous destinés à l'utilisation du produit.



Poursuivi pour association de malfaiteurs, de détention et de trafic de produits psychotropes, le trio incriminé a été présenté hier au procureur de la République.









































seneweb