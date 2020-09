300 militaires testés positifs - Toubakouta dans la psychose de la...

Suite à l'article sur les 300 militaires qui sont testés positifs de retour de leur mission en Gambie, un riverain de la localité a alerté. "Il n'en est rien. Aucun de ces militaires n'a été mis en quarantaine. Ils sont dans la nature et vont partout dans le patelin qui n'est pas très grand. Ils sont visibles avec leurs tenues le plus souvent.



Mais le plus grave, ils ne portent pas de masques. Nous lançons un appel via leurs supérieurs de les cantonner dans leur base jusqu'à ce qu'ils soient testés négatifs.



Nous n'avons quasiment pas beaucoup de cas, mais avec leurs incessants déplacements dans les endroits de la localité, il ne serait pas surprenant qu'on en enregistre de nouveau", s'est-il plaint.