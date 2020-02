300 passagers sénégalais d’Air Sénégal bloqués depuis hier à Barcelone

Ils sont 300 passagers sénégalais d’Air sénégal à être bloqués depuis hier lundi, à Barcelone en Espagne. Ce blocage est lié à un problème de technicien qui devait certifier le vol, rapporte Iradio. Apolline Gomis, un des passagers du vol explique: "C’est le vol Air Sénégal HC405 qui a quitté Marseille en direction Dakar le 24 février. On n'a pas eu vraiment d'explications mais on a été débarqués à Barcelone où nous sommes aujourd'hui le 25 février. On devait repartir sur Dakar à 10h30 et là il est plus de 11h30. On n’a aucune nouvelle d'Air Sénégal. Il y a près de 400 passagers dont des enfants, des personnes handicapées. Là nous souhaitons qu’Air Sénégal, qui ne nous répond pas ou qui raccroche lors de nos appels, puisse faire quelques choses pour qu'on sache et qu'on puisse avoir une solution pour partir’’, a-t-elle fustigé.