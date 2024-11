32 millions en faux billets saisis à Keur Massar : Un policier et un marabout arrêtés

La brigade de recherches (BR) de la compagnie de Keur Massar a démantelé, samedi dernier, un vaste réseau de falsificateurs de faux billets de banque. Selon les informations exclusives de Seneweb, les gendarmes en civil ont arrêté huit faux-monnayeurs, dont un policier et un marabout, avec 32 millions de francs CFA composés de faux billets et de coupures de billets noirs. Tout ce beau monde a été déféré mardi dernier au parquet de Pikine-Guédiawaye.







La compagnie de gendarmerie de Keur Massar, par le biais de sa brigade de recherches, a posé un nouvel acte fort dans le cadre de la lutte contre le faux-monnayage. Tout a commencé lorsque les pandores de cette unité d’élite ont reçu un renseignement relatif à l'existence d'un réseau de falsificateurs s’activant le trafic de faux billets. Un gendarme a réussi à infiltrer cette mafia en se faisant passer pour un technicien capable de laver des billets noirs.



À cet effet, un rendez-vous a été fixé. Le dispositif de surveillance mis en place par le commandant de la BR et ses hommes a permis l’interpellation de huit individus, dont un charlatan et un policier en possession de sa carte professionnelle et de son arme de service. Les gendarmes ont ainsi saisi 32 millions de francs CFA composés de faux billets et de coupures de billets noirs.



Interrogé sur procès-verbal, le ressortissant malien H. Thiam a avoué avoir acheté les faux billets moyennant la somme de 200 000 F CFA dans son pays d'origine. Il a convoyé la marchandise illicite au Sénégal. "J'avais gardé depuis longtemps les faux billets dans mon logement sis aux Maristes", a-t-il confié.



Il ressort du dossier que le policier B. Yatt était chargé de baliser le chemin aux sept faux-monnayeurs, lors du convoyage des billets non authentiques. Le policier Yatt a également effectué une mission de reconnaissance sur les lieux du rendez-vous avant l'arrivée de ses acolytes. Il aurait même deux amis parmi les trafiquants arrêtés.



Interrogé sur procès-verbal, B. Yatt a nié son implication dans ce réseau, tout en reconnaissant avoir été sur les lieux du rendez-vous, lors de son arrestation.



Les huit mis en cause ont été déférés mardi dernier pour association de malfaiteurs et contrefaçon de signes monétaires ayant cours légal. Ils filent directement en prison































Seneweb