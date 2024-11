320 interpellations hier nuit : La police veille sur la sécurité des citoyens

Pour lutter contre la délinquance et la criminalité, la police a multiplié les actions sur l'étendue du territoire national. C'est dans ce cadre qu'une opération d'envergure a été déroulée dans la nuit du jeudi au vendredi, sous la supervision de la Direction de la Sécurité publique ( DSP).



Les éléments des commissariats et des postes de police du Sénégal ont visité les zones criminogènes pour traquer les hors-la-loi. À l'issue de cette opération coup de poing visant à assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens, les policiers ont mis la main sur 320 individus, dont 24 pour ivresse publique et manifeste, 23 pour nécessités d’enquête, deux pour détention et trafic de volet, huit pour détention et usage de chanvre indien, un pour détention et usage de hachisch, un pour détention et trafic de chanvre indien, huit pour offre et cession de chanvre indien, deux pour usage de produit cellulosique, deux pour coups et blessures volontaires, un pour refus d’obtempérer, six pour vagabondage, huit pour association de malfaiteurs, neuf pour racolage actif sur la voie publique, un pour violence à ascendant, un pour tentative de vol, trois pour vol de bétail, dix pour vol, etc., a appris Seneweb.



Dans le cadre de la lutte contre la recrudescence des accidents de la circulation, les hommes du directeur de la Sécurité publique, Ndiarra Sène, ont mis en fourrière 59 véhicules et immobilisé 54 motos pour diverses infractions routières.

















































