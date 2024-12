32e FIDAK : L’IPRES et la CSS dans un même stand pour vulgariser les acquis de la plateforme NDAM LI

Pour les deux institutions notamment la Caisse de sécurité sociale et l’IPRES, il faut replacer l’entreprise au cœur de la protection sociale. En effet, les études menées par le BIT, l’OIT et l’AISS prouvent à suffisance que dans nos pays, la majorité des travailleurs est dépourvue de toute forme de couverture sociale.



Le défi de l’extension est donc fortement articulé à la problématique de son financement qui se pose déjà, avec acuité pour les couvertures existantes ; l’évasion sociale atteignant des proportions inquiétantes dans les pays africains. Ainsi, l’un des facteurs clefs de succès de la politique de développement et de vulgarisation de la sécurité sociale, sera de redonner à l’entreprise sa place centrale dans le dispositif.



La 32e édition de la foire internationale de Dakar (FIDAK) a été aussi l’occasion pour les deux institutions sociales de se rapprocher des populations et de leur donner les informations nécessaires notamment de la pertinence de cette fusion qui permettra d’éviter l’évasion sociale et tant d’autres facteurs bloquants.



Les deux institutions ont mis en place une plateforme de gestion qui va offrir aux employeurs et aux travailleurs, en ligne, un accès sécurisé à leurs comptes et des fonctionnalités de déclarations, de paiement des cotisations, de demandes de services, de vérifications de situations.

































































dakaractu