350 journalistes sont en prison dans le monde

350 journalistes et journalistes citoyens sont en prison dans le monde. Le ministre de la Culture et de la Communication via un communiqué parvenu à la rédaction, a félicité tous les acteurs de la presse pour le travail d’information accompli depuis le début de la crise sanitaire.« Tout en saluant les efforts des uns et des autres dans la lutte contre la pandémie dans notre pays, je voudrais, à l’occasion de cette journée dédiée à la presse, adresser mes vives félicitations et mes encouragements à toute la population sénégalaise, particulièrement, aux journalistes et techniciens des médias, ainsi qu’à tous les travailleurs du secteur de la presse pour l’engagement et le professionnalisme dont ils font montre depuis le début de cette pandémie à coronavirus. », lit-on dans le communiqué.

Rappelons que ce dimanche 3 mai 2020 est célébrée la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette 27ème édition est placée sous le thème : « Un journalisme sans contraintes et sans complaisance ».