37 NOUVEAUX CAS POSITIFS, 4 DÉCÈS DE PLUS, PERSISTANCE DES CAS IMPORTÉS

Le directeur de la prévention, El Hadji Mamadou Ndiaye a, ce mardi, fait le point de la situation du jour. Il a annoncé 37 nouveaux cas sur un échantillon de 369 tests réalisés. Il y a eu 27 cas contacts suivis, 1 cas communautaires et 9 cas issus de la transmission communautaire. Avec 4 nouveaux décès enregistrés, la maladie poursuit sa progression funeste.



Elle ne recule pas, même s’il y a eu, selon le directeur de la prévention, 42 patients qui ont été contrôlés négatifs donc guéris et toujours 40 patients qui sont pris en charge dans les services de réanimation du ministère de la Santé et de l’Action sociale.



A ce jour, le Sénégal a enregistré 8985 dont 6044 guéris 174 décès et 2766 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte les Sénégalais à respecter les mesures barrières individuelles et collectives.





































































emediasn