3e mandat: Le premier ministre Amadou Bâ donne son avis (Vidéo)

«La question du mandat est une question de responsabilité personnelle. Elle ne concerne que lui. Et lui, il n’a pas encore évoqué la question. Il n’en a pas encore parlé. Maintenant chacun de nous a sa position. Mais il n’est interdit à aucun sénégalais de faire acte de candidature. Notre constitution dit que le mandat est de 5 ans. Mais nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. C’est ce que dit la constitution. Alors laissons les choses aller.»



La voie du Conseil constitutionnel



«Plus de tolérance. Laissons le libre jeu. Les sénégalais savent choisir. Tout candidat passera par le conseil constitutionnel qui affichera la liste de ceux qui peuvent officiellement être candidats. Et après le conseil constitutionnel, ce sera au peuple de trancher. Le peuple l’a régulièrement fait. Et il n’y a jamais eu problème. Quand vous excluez quelqu’un, c’est comme si vous avez peur de lui.»