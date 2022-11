3e plan d'actions de l'ASAS AND GUEUSSEUM : Les agents de santé invité à retenir les informations sanitaires et sociales.

Après l'absence de production de données sanitaires et sociales dans de la lutte lancée le 28 octobre 2022, l'ASAS AND GUEUSSEUM demande à ses militants, dans le 3ème Plan d'actions, "de ne renseigner aucune maquette ou plate-forme de recueil d'informations et de ne transmettre aucune information sanitaire et sociale à compter du 02 novembre 2022 jusqu'à nouvel ordre."



And GUEUSSEUM, compte ainsi obtenir du Gouvernement l'application des accords du 10 mai 2022 et des accords résiduels du 25 avril 2022 avec le Ministère de la Santé et de l’Action sociale. Dans la même foulée, And gueusseum rappele "à l’ensemble des camarades et sympathisants les journées de grève des 1er, 02 et 03 novembre 2022 avec respect des urgences et du service minimum sur l’ensemble du territoire national dans les structures sanitaires et hospitalières exceptés les services administratifs et techniques municipaux qui ne sont naturellement pas concernés par le minimum et les urgences", conclut la note lue à Dakaractu...