3ème mandat : Pour Macky Sall, l’heure n’est pas encore à ce débat.

La question du troisième mandat du chef de l’Etat Macky Sall restera en pointillé au sortir du grand entretien qui s’est tenu au Palais de la République en cette soirée de veille du nouvel an.



Le Chef de BBY a préféré faire dans le clair-obscur, bottant en touche la question de la possibilité pour lui de se présenter pour un troisième mandat. « Ma réponse ne sera ni Oui, ni Non », a-t-il précisé. « La question est évoquée depuis plusieurs années, avant les élections et à la même époque l’année dernière. Et quelle que soit la réponse que j’y apporterai, le débat sur le mandat ne sera pas terminé », dira-t-il.



Le président Sall de poursuivre en indiquant que les autres questions relatives à l’économie, à la société etc... sont plus importantes que le mandat. Se voulant plus clair, le Président Sall d’affirmer que si jamais il déclarait sa non candidature, « son Gouvernement baisserait les bras ». L’heure n’est pas encore à ce débat, conclura t-il ainsi...