3ème mandat, troubles de juin : MACKY MIJOTE

Rédigé par Dakarposte le Lundi 26 Juin 2023 à 14:02

Le président de la République promet de décliner son choix à propos de sa 3ème candidature à la Présidentielle 2024, après la Tabaski et parle d’un choix, qui sera «libre et assumé». Considérant les violents évènements de juin comme des «actes terroristes», il assure que ceux-ci «ne resteront pas impunis». Le Président rassure aussi quant à l’organisation de l’élection présidentielle, le 25 février prochain et plaide pour la rationalisation dans l’organisation des échéances électorales et magnifie le courage et la maturité politiques de l’opposition, qui a pris part au dialogue.