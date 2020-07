4 000 Sénégalais bloqués en Mauritanie

Le coronavirus, qui a déjà désarticulé le monde et mis à terre les économies, continue d'affecter des Sénégalais vivant à l'étranger qui continuent de souffrir des conséquences de cette pandémie. L'AS a appris que près de 4 000 Sénégalais sont bloqués en Mauritanie. Il s'agit de 3 300 personnes recensées officiellement dans la capitale Nouakchott et 400 autres recensés à Nouadhibou et d'autres localités qui désirent rentrer.

Mais, puisque le transport interurbain est suspendu en Mauritanie, ils sont bloqués depuis lors et ne peuvent rejoindre l'autre rive. Hier, leur tentative de manifester a été réprimée par la police, actionnée par les autorités diplomatiques. Ce qui irrite d'ailleurs nos compatriotes en détresse. Jointe au téléphone, une diplomate confirme l'état de fait et précise que le nécessaire a été fait tant au niveau de l'Etat mauritanien qu'au niveau de Dakar. "On ne peut faire que cela. Ils viennent tous les jours, mais on a saisi les autorités mauritaniennes pour une autorisation, Dakar est aussi avisé", dit-il.